Республиканский колледж олимпийского резерва получил в эксплуатацию спортивный комплекс с первым в стране бассейном олимпийского стандарта. Его передала колледжу компания Beeline Uzbekistan от имени международной группы компаний VEON, сообщила пресс-служба мобильного оператора.

Сооружение имеет 50 м в длину и 25 м в ширину, оборудование для него завезли из Испании и Дании, а бассейн — не просто водная конструкция, но также учебный класс, где будут проходить как теоретические, так и практические занятия.

Стартовые тумбы, разделительные ленты, флагштоки, лестницы, разметка дна и торцевых стен чаши бассейна соответствуют требованиям Международной федерации плавания FINA.

Бассейн, как сообщили в компании, готов к проведению соревнований международного стандарта — установлено интерактивное табло, осветительное оборудование, завезены специальные панели для финиша. Сам бассейн будет действовать круглогодично, так как оснащен отопительным оборудованием.

Помимо бассейна, спорткомплекс оборудован учебными классами, фехтовальным и тренажерным залами, медицинским кабинетом, а также комнатами для размещения спортсменов на время состязаний.