28 октября зарегистрирован смертельный случай отравления угарным газом двоих человек в селе Ёйилма Риштанского района Ферганской области, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Один из погибших (2002 года рождения) был хозяином дома, а второй (1986 года рождения) гостил у него.

Предварительное расследование показало, что в спальной комнате была затоплена печь на природном газе. Дымоход печи оказался забит птичьими перьями и гнездовым хворостом. Из-за отсутствия тяги произошло неполное сгорание природного газа с образованием угарного газа и его последующим накоплением.

МЧС призвало граждан перед пользованием отопительными печами проверять проходимость дымоходов и их тягу.