Для осуществления государственной программы «Доступное жилье в Узбекистане» в сжатые сроки руководство СП ООО Binokor Temir-Beton Servis приняло решение о разработке новой конструктивной схемы крупнопанельных домов. Для проверки прочности новой схемы и ввода ее в серийное производство были произведены экспериментальные испытания.

Binokor Temir-Beton Servis строит безопасный и комфортный мир на основе качественного бетона и новой конструктивной системы, созданной с учетом сейсмической активности Центрально-Азиатского региона.





Проект крупнопанельного дома был разработан зарубежной компанией «КЖ-ПРОЕКТ» с учетом местный климатических условий и обширного опыта панельного проектирования. Затем адаптирован специалистами ведущего проектного института ОА «Ташгипрогор» под условия повышенной сейсмики территории Республики Узбекистан.

Крупнопанельный 9-этажный дом — это 5255 кв. м жилой площади, возведенной за 55 дней. За счет применения инновационных технологий удалось снизить себестоимость производства, а благодаря многослойности панелей с применением современных теплоизоляционных материалов — создать энергоэффективную схему.

Для проведения натурных испытаний были приглашены зарубежные специалисты научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры АО «КазНИИСА».

Сейсмические испытания прошли в пять этапов. В ходе них была осуществлена регистрация колебаний и предварительная обработка данных, визуальное обследование конструкций, фотофиксация возникших повреждений, а также видеосъемка колебаний здания.

Колебания были вызваны вибромашиной инерционного действия, установленной на перекрытии 9 этажа. Такой способ позволил реализовать при испытаниях динамический характер нагрузки исследуемых несущих стеновых конструкций и определить основные особенности их поведения при сейсмических нагрузках.

Телефон: (+998) 71−205−00−22.

Адрес офиса: Яккасарайский р-н, ул. Кичик халка йули, 89А

Адрес завода: Бектемирский р-н, ул. Зироат, 52

E-mail: info@binokor.uz

Сайт: binokor.uz

Facebook: fb.com/binokorjbi

Telegram: t.me/binokorjbi

На правах рекламы.