Кабинет Министров постановлением от 25 октября утвердил создание Международного центра молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития Узбекистана.

Центр молекулярной аллергологии займется созданием и внедрением «аллергического паспорта» пациента, который будет включать сведения о его заболевании с указанием видов аллергенов.

Как ожидается, в центре будут диагностировать и лечить аллергические заболевания с помощью биологических микрочипов, проводить мониторинг пыльцы растений, прогнозировать пыление и оповещать о нем жителей страны, вместе с тем составляя календарь цветения аллергенных растений.

Кроме того, центр займется внедрением в пищевую промышленность мировых стандартов маркировки продуктов на наличие риска развития анафилактических реакций.

Международный центр молекулярной аллергологии разместится в здании Министерства инновационного развития на улице Университетской в Олмазарском районе Ташкента.