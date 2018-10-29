Назиржан Набижанович Хасанов назначен и. о. генерального директора «Узбектелекома», сообщили «Газете.uz» источники в компании. С мая он работал директором по взаимодействию с государственными органами «Узбектелекома».

Назиржан Хасанов (1970 г. р.) — выпускник Ташкентского электротехнического института (2002 и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте (2012).

В 1991—2005 годах работал инженером в «Андижан Телеком», в 2005—2008 годах — первым заместителем директора «Узбектелекома», в 2008—2014 годах — заместителем гендиректора, в 2015—2017 годах — техническим директором «Узбектелекома», в 2017 году — директором филиала «Бош коммутация маркази» «Узбектелекома».

Это третья смена руководителя национального телеком-оператора в текущем году. В феврале вместо Шухрата Кадирова на пост гендиректора был назначен Фархад Розиев, в августе компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров.