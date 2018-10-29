Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, ранены трое полицейских.

Позже нападавший сдался правоохранителям. Им оказался 48-летний Робер Бауэрс. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам, за которые грозит, в том числе, смертная казнь.