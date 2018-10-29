Компания MEIZU открыла в Ташкенте флагманский фирменный магазин, где покупатели смогут приобрести смартфоны и аксессуары MEIZU, а также получить исчерпывающие консультации по любым вопросам об устройствах производителя.

О том, что производитель качественных смартфонов планирует открытие официального магазина в столице Узбекистана, стало известно еще весной 2018 года. И вот теперь, когда томительное ожидание позади, перед ташкентцами открылись двери брендшопа MEIZU.





Компания уделяет особое внимание звуку и всему, что с ним связано. Отличное звучание — это одно из преимуществ смартфонов MEIZU. Так что открытие, конечно же, не обошлось без хорошей музыки и танцев. За танцы под ритмичные треки отвечал талисман MEIZU — забавная панда, которая сыскала не меньшую славу, чем представленная продукция.





Кстати, о главном — продукции. Интересно смотреть обзоры смартфонов в интернете, но ничто не сравнится с возможностью покопаться в них самостоятельно. И такая возможность была у всех гостей — на тестовом стенде представлены все актуальные модели смартфонов MEIZU, которые на месте можно сразу приобрести. Более того, посетители могут протестировать новинки 16-ой серии и сделать предзаказ.





На сегодняшний день брендшоп уже работает в штатном режиме, в нем можно найти широкий ассортимент продукции MEIZU, и это не только смартфоны.





Возвращаясь к теме звука, без популярных во всем мире наушников в списке товаров не обошлось. Это модели MEIZU POP, HD50, Flow, EP51, EP52 и EPx2. Для любителей делиться музыкой с окружающими отлично подойдёт колонка A20. Кроме этого, в наличии стильные рюкзаки, сумки, чехлы, кабели и зарядные устройства.

А вот что сегодня можно купить в фирменном магазине из смартфонов:

M6 2/16 ГБ — 882 тыс. сумов;

M5s 3/16 ГБ — 924 тыс. сумов;

M6 3/32 ГБ — 996 тыс. сумов;

M6T 2/16 ГБ — 966 тыс. сумов;

M6T 3/32 ГБ — 1,092 млн сумов;

M6s 3/32 ГБ — 1,344 млн сумов;

M6 Note 3/16 ГБ — 1,344 млн сумов;

M6 Note 3/32 ГБ — 1,47 млн сумов;

M6 Note 4/64 ГБ — 1,68 млн сумов;

PRO 7 4/64 ГБ — 2,016 млн сумов;

PRO 7 plus 6/64 ГБ — 2,436 млн сумов;

M15 lite 4/32 ГБ — 1,848 млн сумов;

M15 4/64 ГБ — 2,856 млн сумов;

M15 Plus 6/64 ГБ — 3,654 млн сумов.

Список доступных аппаратов будет расширяться — за этим можно проследить на официальных страницах бренда в социальных сетях.





На все товары MEIZU распространяется годовая гарантия. Кроме того, при магазине также открыт официальный сервис-центр.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−200−01−88, (+998) 71−200−03−88 (сервис-центр).

Адрес: ТЦ Mercato, первый этаж

Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, выходной — понедельник.

Сайт: meizu.uz

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