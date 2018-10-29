За девять месяцев экономические суды рассмотрели 323983 дела. При этом приняты судебные решения о взыскании в пользу истцов более 8,8 трлн сумов. Количество рассмотренных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 24,1%. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

Наибольшее количество дел рассмотрено экономическими судами Сурхандарьинской, Джизакской, Самаркандской, Ташкентской области и Ташкента.

Рассмотрены 32097 дел, касающихся защиты прав субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в их пользу взысканы средства на сумму более 772,7 млрд сумов.

За отчетный период основную часть дел, рассмотренных экономическими судами, составили дела, вытекающие из договоров о купле-продаже, поставке продукции, контрактации, аренде, подряде, кредите, лизинге и возмездном оказании услуг.

Большая часть экономических дел — 206918 — были рассмотрены непосредственно на местах в выездных судебных заседаниях.

2504 экономических дела были рассмотрены экономическими судами в режиме видеоконференции, что позволило сэкономить средства сторон на сумму более 1,5 млрд сумов.

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда Узбекистана в надзорном порядке рассмотрела 227 надзорных жалоб и протестов. Отменены 142 решения, принятых нижестоящими судами, и изменены 42 судебных акта.