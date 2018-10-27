Часто ли людям удается готовить на кухне всей семьей? Так, чтобы у каждого была своя задача — подготовить овощи или разделать мясо, замесить тесто или сервировать стол. Или вместе с детьми экспериментировать с рецептом, добавляя неожиданные ингредиенты. Если давно откладывалась такая возможность, то пора узнать о том, как приготовить с LG NeoChef разнообразные полезные кулинарные шедевры, и при этом весело провести время с близкими.





Почему стоит попробовать приготовить ужин с LG NeoChef?

Одна из наиболее очевидных причин — это безопасность. Если проводить мастер-класс на кухне с маленькими детьми, то гораздо удобнее готовить в микроволновой печи, нежели использовать газовую плиту или другие приборы. При этом LG NeoChef объединяет в себе различные режимы приготовления, поэтому вместе с безопасностью пользователи получают и гибкость.





Что можно приготовить в микроволновой печи LG NeoChef?

Для тех, кто привык рассматривать микроволновую печь только как устройство для разогрева еды, эта информация станет большим сюрпризом. LG NeoChef действительно позволяет почувствовать себя на кухне шефом — в ней можно приготовить полноценное горячее блюдо из мяса или птицы с прожаркой гриль, а также вкуснейшие десерты и даже натуральный йогурт.

Можно только представлять, как увлекательно пройдет субботний вечер, если вместо привычных блюд предложить гостям вместе испечь магкейки и мини-пиццы в микроволновой печи.





Справится ли с такой задачей любой?

Важно правильно выбрать микроволновую печь, ведь от этого будет зависеть и результат готовки. В случае с LG NeoChef кулинарный шедевр получится даже у новичка. Точность контроля мощности волн, а также равномерный разогрев позволяют быстрее получить результат, не беспокоясь, что продукты будут обработаны только частично. Удобное меню управления LG NeoChef интуитивно понятно. Можно также воспользоваться подробными видеорецептами, которые размещаются в соцсетях LG.

Приобрести микроволновую печь LG NeoChef, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.









По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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