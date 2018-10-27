Гипермаркет Makro City объявляет суперакцию. Только 27 и 28 октября при покупке в Makro City можно выиграть автомобиль Ravon Nexia 3.
Для участия в акции нужно:
- 27 и 28 октября совершить покупку в Makro City на сумму от 100 тысяч сумов.
- Получить чек и предоставь его в промо-зоне возле гипермаркета.
- Оформить ваучер на участие в розыгрыше.
Шанс стать обладателем нового автомобиля есть у каждого участника. Розыгрыш состоится 28 октября в 19:00 в Makro City.
В розыгрыше могут участвовать граждане Узбекистана, достигшие 18 лет.
Присутствие участника в ТРЦ Compass во время розыгрыша обязательно.
При себе необходимо иметь ваучер и документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: (+998) 71−205−12−05
Адрес: г. Ташкент, Бектемирский р-н, ТКАД, 17, ТРЦ Compass
Ориентир: мост Куйлюк
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