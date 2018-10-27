Гипермаркет Makro City объявляет суперакцию. Только 27 и 28 октября при покупке в Makro City можно выиграть автомобиль Ravon Nexia 3.

Для участия в акции нужно:

27 и 28 октября совершить покупку в Makro City на сумму от 100 тысяч сумов. Получить чек и предоставь его в промо-зоне возле гипермаркета. Оформить ваучер на участие в розыгрыше.





Шанс стать обладателем нового автомобиля есть у каждого участника. Розыгрыш состоится 28 октября в 19:00 в Makro City.

В розыгрыше могут участвовать граждане Узбекистана, достигшие 18 лет.

Присутствие участника в ТРЦ Compass во время розыгрыша обязательно.

При себе необходимо иметь ваучер и документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: (+998) 71−205−12−05

Адрес: г. Ташкент, Бектемирский р-н, ТКАД, 17, ТРЦ Compass

Ориентир: мост Куйлюк

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