Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с многочисленными жертвами, в том числе среди малолетних детей, в результате сильного наводнения в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В четверг мощный селевой поток из ущелья возле Мертвого моря смыл школьный автобус. По последним данным, число погибших составило 21 человек, большинство из них дети в возрасте до 14 лет, пострадавших — 35. Число пропавших без вести не называется — в ущелье, где находится популярный курорт с горячими источниками Зарка-Маин, могли быть отдыхающие.

В продолжающейся масштабной спасательной операции участвуют более 2000 человек, включая военных и представителей разных служб. Задействовано около 100 единиц спецтехники, вертолеты и катера. Возглавляет операцию премьер-министр Иордании Омар Раззаз.