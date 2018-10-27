В начале 2019 года начинаются земельные работы на Лоте №6 МДЦ Tashkent City. Инвестиции в этот участок застройки направляют сразу три крупнейших банка Узбекистана — «Алокабанк», «Асакабанк» и «Узпромстройбанк», а также компания Bomi Engineering & Construction Co Ltd. из Республики Корея.

Южнокорейская компания планирует возвести на территории МДЦ Tashkent City одно из наиболее высокотехнологичных офисных зданий в столице, а значит и в Узбекистане. Бизнес-центр класса, А предполагает наличие охраняемого наземного и подземного паркинга, круглосуточное видеонаблюдение, шумоизоляцию и обеспечение умными технологиями. Об этих и других деталях проекта рассказал проект-менеджер компании Канг Син Гу.

— С момента подписания инвестиционного договора прошло два месяца, как за этот период продвинулась работа по проекту?

— Сейчас мы занимаемся изучением и анализом состава почвы, параллельно наши специалисты из Кореи заняты проектированием сооружения, схематичным и детальным дизайном.

Также на стадии завершения процесс очистки стройплощадки и приемки земельного участка от дирекции МДЦ Tashkent City. Планируется использовать метод скоростного проектирования, разработки дизайна и строительства, чтобы вписаться в график реализации проекта. При этом нужно особо подчеркнуть, что контроль качества возводимых конструкций будет осуществлен в соответствии со всеми международными стандартами. Техника приступит к работе на объекте в течение ближайших трех месяцев.

— Сейчас в Узбекистане динамично развивается экономика, предоставляются льготы для иностранных инвесторов. Расскажите какие условия и дополнительные возможности в этом направлении созданы для вас?

— Да, действительно рост экономических показателей в вашей республике стремителен. Развивается бизнес, создаются выгодные условия для предпринимателей. Мы как иностранные инвесторы также имеем ряд льгот и преференций. К примеру, освобождение от таможенных пошлин, от налога на доходы, вместе с тем нам оказывается визовая поддержка и так далее.

Дирекция МДЦ Tashkent City выступает в качестве координатора проекта, нам помогают держать контакт с соответствующими государственными структурами и ведомствами в Узбекистане. Такая поддержка незаменима особенно в таких аспектах, как утверждение дизайна, оформление визы и таможенные вопросы и так далее.

— Расскажите подробнее о вашем проекте, об операторах, с которыми планируете сотрудничество

— Сейчас могу сказать только то, что планируется возвести многоэтажное здание самостоятельно и управлять им. О торговых операторах мы сможем говорить после того, как будет окончательно готов проект. У нас много строительных объектов в Корее и достаточно опыта в плане управления недвижимостью.

— Какова роль проекта МДЦ TashkentCity в инвестиционном портфеле вашей компании?

— На сегодняшний день МДЦ Tashkent City — наш главный и приоритетный проект, мы хотим построить недвижимость премиум-класса. Такую, аналогов которой раньше не было в Узбекистане.

— Какие новые технологии будут использоваться при строительстве высотного здания?

— Проект нашего здания пока только в стадии разработки, и поэтому сейчас нецелесообразно рассказывать о всех технологиях, которые будут здесь задействованы. Могу только сказать, что мы привезем в Ташкент много современной техники, оборудования и материалов из Кореи и других стран.

— Какие строительные стандарты будут воплощены на участке Лота №6?

— Строительные работы на участке будут проводиться согласно международному и корейскому строительному стандарту.

— Каков бюджет проекта?

— Предварительная сумма инвестиций — не менее 50 млн долларов США. Однако окончательный бюджет может отличаться от запланированного. Его можно будет детально рассчитать после завершения проектирования высотки.

— Это ваш первый проект в Узбекистане. Каковы ваши ожидания от работы?

— Мы планируем зарабатывать на аренде офисов и других объектов. Кроме того, будет открыто представительство нашей строительной компании в Узбекистане, чтобы в ближайшем будущем расширить географию проектов в вашей республике.

— Есть ли у вашей компании дальнейшие инвестиционные планы в Узбекистане?

— Мы планируем инвестировать в строительство объектов на постоянной основе, что безусловно скажется на экономическом развитии республики. И кстати, мы не планируем выводить нашу прибыль из Узбекистана, а будем реинвестировать в местные объекты.

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