«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты различных блюд, которые можно приготовить с тыквой.

Тыквенный крем-суп





Одно из самых осенних блюд — это крем-суп из тыквы, легкий, ароматный, яркий и позитивный. С этим рецептом справятся даже начинающие кулинары, он простой и быстрый. По желанию в этот суп можно добавить сливки — они сделают его более сытным.

Тыквенно-чечевичный крем-суп





Суп по этому рецепту получается более сытным и питательным, но таким же нежным и вкусным. Его можно готовить на воде или бульоне, добавлять сметану или йогурт, но самое главное — он диетический и не добавит лишних килограммов.

Куриный суп с тыквой





Для прохладных вечеров как нельзя лучше подходит питательный и согревающий суп с курицей, тыквой и овощами. Он получается густым и душистым — аромат ему придает необычная заправка из свежей кинзы, чеснока и острого перца. Впрочем, если не любите острое, количество перца можно уменьшить или вовсе не класть его в суп.

Самса с тыквой





Осенью нужно обязательно успеть приготовить самсу с тыквой. Красивая, с золотистой корочкой и сочной начинкой, она понравится всей семье. Если не хочется тратить время на замешивание теста, можно взять готовое слоеное, в этом случае на приготовление самсы уйдет всего 50 минут.

Квадратики с тыквой





Еще один очень простой рецепт — это квадратики с тыквой, запеченные в духовке. Они отлично подходят для тех, у кого все время остается лишнее тесто после пельменей, вареников или манты. Даже с замешиванием теста на приготовление этой выпечки потребуется всего час.

Тыквенный тарт





Лучше всего тыква проявляет себя в сладкой выпечке — она дает тесту насыщенный цвет и плотную, но пористую текстуру. А вот вкус тыквы совсем незаметен, даже если делать из нее начинку. В этом тарте все именно так: начинка из тыквы, сливок и пряностей получается очень нежной и ароматной. Этот пирог отлично подходит для послеобеденной чашечки кофе или чая.

Тыквенный кекс





По этому рецепту сможете приготовить очень простой и вкусный кекс из доступных продуктов. Тыквенные или подсолнечные семечки придают тесту интересную текстуру и контрастируют с нежным воздушным мякишем.

Тыквенный кекс с апельсиновым сиропом





Яркий, влажный, ароматный тыквенный кекс станет идеальным завершением или началом дня, если подать его к завтраку. Этот рецепт понравится всем, кто не особенно любит различные специи — для теста здесь используется только ваниль. Основная нота аромата — это апельсин, из которого нужно приготовить сироп и пропитать им кекс.

Американский тыквенный пирог





У этого открытого пирога тонкое тесто и толстый слой вкусной сливочной начинки. Все дело в том, что ее нужно готовить из тыквенного пюре и сгущенного молока — такое сочетание оказалось на удивление удачным. Если четко следовать подробному рецепту, никаких сложностей с выпечкой этого красивого пирога не возникнет.

Тыквенные маффины





Если думаете, что выпечка не для вас из-за высокой калорийности, то этот рецепт обязательно порадует. Тыквенные маффины с мукой из овсяных хлопьев получаются ароматными, вкусными и низкокалорийными, специально для тех, кто следит за фигурой.

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