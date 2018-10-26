Президент Шавкат Мирзиёев одобрил предложения по управлению многоквартирными домами Юнусабадского района, разработанные на основе опыта Казани. Презентация прошла в ходе поездки главы государства по Юнусабадскому району столицы 26 октября, сообщила пресс-служба президента.

Предложения предусматривают организацию профессиональных сервисных компаний, укрепление материально-технической базы и обеспечение экономической устойчивости жилого фонда.

Президент отметил, что эту систему необходимо внедрить в районе уже в текущем году, следует охватить каждый дом услугами сервисных компаний и предоставить им льготы.

«Без ведения инновационной, научной и организационной работы в комплексе эта сфера так и будет отставать от времени, — заявил Шавкат Мирзиёев. — Качества не будет, пока коммунальное обслуживание не перейдет к частным предприятиям. Нет качества — не будет и стабильного поступления платежей. Улучшив работу в этой сфере, сделав расчеты понятными, мы изменим ситуацию и достигнем удовлетворенности людей».

Президент также ознакомился с проектом делового центра Yunusobod city. Его планируется разместить на участке площадью 45,5 га в махалле Отчопар-2 Юнусабадского района. Он будет состоять из торговых комплексов, офисов для бизнеса, парков, развлекательных заведений, жилья и других объектов.





По предварительным расчетам, стоимость проекта составляет 500 млн долларов, его намечено реализовать в 2019—2023 годах.

Президент отметил, что при строительстве нового делового центра необходимо учесть рельеф местности, и дал поручение привлечь к строительству опытных проектировщиков и строителей.

Всего в 2018—2019 годах в столице ожидается реализация 417 проектов и создание в результате этого более 25 тысяч рабочих мест. В частности, в Юнусабадском районе в 2019 году намечено реализовать 38 инвестиционных проектов.

Глава государства ознакомился с ходом строительства метрополитена. В настоящее время ведутся работы по строительству станций Туркистон и Юнусобод, а также прокладке тоннеля между ними.





Тоннель строится закрытым способом, для этого привезен тоннелепроходческий механизированный комплекс Herrenknecht из Германии. Для работы с ней специалисты повысили квалификацию в Германии. Трест «Куприк курилиш» запустил цех по производству тюбингов для крепления тоннельных стен.

Глава государства посетил дошкольное образовательное учреждение №74 в махалле Богишамол Юнусабадского района. Оно было реконструировано и переоснащено, детский сад получил новую столовую и спортивный зал. Сегодня здесь воспитываются 375 детей.





Президент побеседовал с работниками, отметил необходимость строительства новых детсадов на основе государственно-частного партнерства, расширения охвата детей и достижения в будущем стопроцентного показателя. Он также вручил воспитанникам детского сада подарки.