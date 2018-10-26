Международная пластиковая карта Visa — это незаменимый платежный инструмент, который открывает доступ ко всему миру. С ее помощью можно легко расплачиваться во время поездок за рубеж, снимать наличные или совершать покупки в интернете.

ЧАКБ Ravnaq-bank стремится к тому, чтобы его клиенты всегда получали качественный сервис и делает карту Visa еще более доступной для всех. В честь своего 17-летия банк запускает выгодную акцию «Скидка на открытие карты Visa».

С 20 октября по 31 декабря 2018 года в банке можно открыть карту Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum с грандиозной скидкой 85%, а карту Visa Electron — совершенно бесплатно. Более того, Ravnaq-bank делает оплату картой Visa еще более удобной: теперь банк не снимает комиссию за все операции оплаты товаров и услуг.

Условия по открытию карт Visa в Ravnaq-bank





Cashback — Ravnaq-bank возвращает деньги с покупок

Ravnaq-bank выводит пользование картой Visa на новый уровень и запускает услугу «Cashback на карту Visa». Теперь обладатели карт Visa Classic, Gold и Platinum от Ravnaq-bank смогут зарабатывать на покупках товаров или услуг.

Это работает очень просто: при оплате покупки картой Visa на сумму более 100 долларов США банк возвращает на карточный счет владельца 0,5% от стоимости покупки. Зачисление будет произведено в следующем месяце за вычетом налога на доходы физических лиц. Зарабатывать можно везде: в интернет-магазинах, отелях, ресторанах и других заведениях за рубежом. С подробными условиями участия в программе «CashBack на карту Visa» можно ознакомиться на сайте Ravnaq-bank.

Что требуется для открытия карты Visa

Обратиться в офис ЧАКБ «Ravnaq-bank» с паспортом. Оплатить стоимость открытия или получить карту Visa Electron бесплатно. Внести сумму страхового депозита и плату за ежегодное обслуживание карточного счета

Выпуск карты Visa производится в течение 24 часов.

Телефоны: (+99871) 202−33−33, 202−00−90

Адрес: г. Ташкент, ул. Фуркат, д. 2

Сайт: rbk.uz

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