22 октября в рамках деловой поездки в Ташкент представители компаний Гонконга Harneys и Perun Consultants провели семинар по практическому использованию офшорных и международных корпоративных структур для инвестиционных проектов и трансграничных совместных предприятий.

Офшорные зоны — особый вид свободных экономических зон, на территории которых для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим налогообложения, регистрации и лицензирования. На сегодняшний день офшорные компании — это надежный, интересный и эффективный инструмент, который требует к себе внимательного отношения и скрупулезного изучения.





На семинаре были разобраны примеры крупнейших мировых корпораций, использующих офшорные структуры, раскрыты вопросы защиты активов и интересов в рамках иностранных капиталовложений. Участники также обсудили последние тенденции в рамках офшорного структурирования международных инвестиций при работе с Китаем и другими юрисдикциями.

Эксперты в области международного банкинга, налогового планирования, зарубежной регистрации компаний также рассказали о том, как извлечь максимум пользы от использования иностранных компаний, классических офшоров в схемах защиты активов. Такими знаниями мало кто владеет, а еще меньше — делится, особенно бесплатно.

На семинаре выступили два сильнейших эксперта: Иен Манн — управляющий партнер Азиатского региона компании Harneys и Гвинн Хопкинс — управляющий директор компании Perun Consultants.





Harneys — одна из лидирующих международных офшорных юридических фирм с более чем 60-летним опытом на мировом рынке, специализирующаяся на сопровождении сделок в рамках права Каймановых островов, Британских Виргинских островов, Кипра и Бермудских островов. Юристы Harneys представляют интересы многих крупнейших компаний СНГ и Китая. Компания является крупнейшей среди офшорных юридических фирм, с более 12 представительствами в финансовых центрах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, стран Карибского бассейна, что позволяет ей оказывать клиентам надежные и своевременные услуги на удобном для клиента языке в соответствующих часовых поясах.

Более подробную информацию об оказываемых корпоративных и фидуциарных услугах можно получить на сайте: harneys.com.





Perun Consultants — бутиковая консалтинговая фирма, оказывающая надежные услуги в сфере судебной бухгалтерии, корпоративного консультирования, оценки активов, реструктуризации, финансового оздоровления компаний и ликвидационных процедур.

Фирма предоставляет независимые консультации с целью содействия сторонам в различных обстоятельствах, начиная от судебных разбирательств в ходе развода, спорах между акционерами и спорах в связи с нарушениями договорных обязательств, до консультирования в отношении выкупной стоимости компаний или выделения оценочной стоимости бизнеса среди хозяйственных активов. В перечень услуг компании также входит выступление в качестве назначенного эксперта с целью предоставления доказательств в ходе судебных или арбитражных разбирательств.

Более подробная информация о компании Perun Consultants и ее услугах на сайте: perunconsultants.com.

E-mail: akaraganova@perunconsultants.com — Александра Караганова, директор по работе с клиентами Perun Consultants.

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