В региональных подразделениях Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщил сайт МВД.

Каракалпакстан

Начальник ОВД Канлыкульского района — подполковник Мухаметали Алламбергенович Хожамуратов;

Начальник ОВД Берунийского района — подполковник Атабек Чаржоуович Абдиров.

Бухарская область

Начальник ОВД Шафирканского района — подполковник Аваз Курбонович Эльбеков.

Кашкадарьинская область

Начальник ОВД Яккабагского района — подполковник Шерзод Уткирович Шокиров.

Наманганская область

Начальник ОВД Туракурганского района — майор Миршохид Дилмуродович Собиржонов.

Ташкентская область

Начальник ОВД Янгиюльского района — подполковник Иброхим Исломович Хасанов.

Ферганская область

Начальник ОВД Бешарикского района — майор Абдуманнон Абдурашидович Аскаров.