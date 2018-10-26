25 октября в ТРЦ Compass открылся гипермаркет площадью 7 500 квадратных метров, в котором будет наиболее разнообразный ассортимент товаров в Ташкенте. Это целый продовольственный городок, каких в Ташкенте еще не было.

Makro City — это новая концепция внедрения товаров и стандартов пищевых продуктов. Например, яйца расположены в отдельной секции, мясо — в отделе мясных продуктов, а белое мясо — на раздельных полках. Обычные магазины сети Makro не пригодны для внедрения такой концепции, так как у них относительно малая площадь размещения.





Ожидаемые новинки

Гипермаркет Makro City будет радовать своих посетителей свежей выпечкой и хлебобулочными изделиями собственного производства. Кроме того, среди новинок стоит отметить большой ассортимент мяса и любимую многими курицу-гриль.

Вся выпечка, которая будет изготавливаться в самом комплексе, основана на французских технологиях. Кроме этого, здесь будет продаваться готовая еда: фаршированный перец, долма, плов, суп из чечевицы. Одной из особенных новинок будет ягненок, жареный на гриле. Также здесь расположится кафетерий, где можно будет перекусить и заказать с собой любимую еду: салаты, сэндвичи, курицу и многое другое.

В гипермаркете сделан большой упор на выкладку товаров и новый ассортимент. Его создатели постарались применить здесь новые стандарты. В Makro City планируется запустить проект с новой ценовой политикой, что определенно порадует посетителей. Здесь еще добавлено несколько эксклюзивных товаров, в основном скоропортящихся.

Обслуживание на высшем уровне

В гипермаркете Makro City трудятся около 260 сотрудников, которые прошли обучение в соответствии с современными европейскими стандартами.

Данный комплекс универсален за счет обширного ассортимента товаров. Здесь можно приобрести не только еду, но и косметику, хозяйственные товары для дома, одежду, материалы для благоустройства дома, сада, а также все необходимое для отдыха.





«Я сам родом из Европы, где людям давно стал привычен формат гипермаркетов со всеми необходимыми товарами. В Ташкенте же, если мне нужно купить мясо, я иду на Алайский рынок, а за другими покупками я хожу на базар „Чорсу“. И иногда весь мой день уходит на то, чтобы сделать покупки. Это очень неудобно. В новом комплексе можно будет найти все по таким же ценам, как и на базаре, а иногда даже дешевле», — сказал Стефан Копрена, операционный директор сети Makro.

Также в Makro City делается упор на цену, качество товаров (здесь подразумевается гигиена, стандарты, сертификаты) и сервис. Обслуживание в гипермаркете хотят сделать одним из лучших в Узбекистане. Большинство персонала — это новые люди в сфере. Их проще научить, чем изменить устоявшееся мышление уже проработавших в этой области сотрудников.

Здесь введен новый регламент по кассовой дисциплине, охране, обслуживанию клиентов, работе со скоропортящимися товарами и гигиеной. Сотрудники Mаkro City постарались максимально внедрить европейский опыт, который переняли.

Долой длинные очереди на кассах

Одной из важных новинок Makro City стали экспресс-кассы. Они предназначены для покупателей, чья покупка уложилась в 10 товаров и менее, чтобы они не стояли в длинной очереди.





Кроме того, гости столицы смогут без особых проблем расплатиться картами Visa на специальных кассах для иностранцев. Также создатели гипермаркета позаботились и об инвалидах, создав для них пандусы и отдельные кассы.

«Makro City — это проект, который мы запускаем по новым стандартам. Здесь другие цены, иная выкладка, усовершенствованные стандарты гигиены, улучшенные условия. При подготовке работы над этим гипермаркетом мы во многом перенимали самые современные западные технологии. И поэтому буквально все в Makro City соответствует европейским стандартам качества. Мы значительно расширили ассортимент продукции. С учетом приближающихся новогодних праздников, которые тоже влияют на количество товарного ассортимента, у нас будет представлено около 15 000 наименований товаров», — сказал Талаб Халбеков, региональный директор сети Makro.





В гипермаркет были закуплены наиболее современные европейские лазеры, которые считывают товар за долю секунды. Раньше кассирам приходилось искать штрих код, нужно было правильно поднести к лазеру. А благодаря новой системе работа кассира ускорится, и тем самым увеличится и скорость обслуживания клиентов.

Для удобства добавлены кнопки с наиболее ходовыми товарами на тачскрине. Это было сделано для того, чтобы кассир долго не искал продукт в меню программы и не набирал его вручную. То есть, если это пакет, он нажимает кнопку «пакет», и не обязательно его сканировать. Это еще один момент удобства и скорости обслуживания.





В Makro City тестируется огромное количество новшеств. Это серьезный шаг как для самой торговой сети, так и для всей индустрии супермаркетов Узбекистана. В случае успеха, со временем будут внедряться новые технологии и в остальных супермаркетах Makro.

Отдельно о пакетах

Makro разрабатывают экопакеты, так как проблема защиты окружающей среды стоит остро. Но руководство планирует ввести для каждого покупателя бесплатную замену пришедших в негодность экопакетов на новые. Это будет вкладом Makro в заботу о сохранности природы.

Удобство и комфорт

В Makro также есть весы для самообслуживания. Любой покупатель может положить туда товар, нажать на соответствующую иконку (яблоко, картофель и так далее) и сразу увидеть стоимость. Раньше сотрудник супермаркета вбивал номер товара, а сейчас это можно самостоятельно выбрать и взвесить выбранный продукт. Такой сканер установлен в каждом отделе гипермаркета Makro City.

Адрес: Бектемирский р-н, ТКАД, 17, ТРЦ Compass

Ориентир: Куйлюкский мост

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