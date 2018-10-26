Кокандский городской суд по уголовным делам Ферганской области рассмотрел и удовлетворил ходатайство Кокандской городской прокуратуры о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ряда сотрудников специализированного Кокандского профессионального колледжа легкой промышленности для девочек. О выявлении нарушений в колледже мы сообщали накануне.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана, директор колледжа Рано Юлдашева (1960 года рождения) и кладовщик Одил Шерматов (1955 года рождения) обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и частью 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана.

Охранник Гаппоржон Султонов (1972 года рождения) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 118 (изнасилование) и пунктом «а» части 3 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) УК.

Начальник учебного отдела спецколледжа Отабек Рузиматов (1992 года рождения) также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) УК.