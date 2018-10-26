В Москве на 74-м году жизни скончался артист Николай Караченцов, сообщило РИА Новости со ссылкой на сына Андрея Караченцова.

«Утром, без десяти девять, от остановки сердца», — уточнил он.

Тринадцать лет назад Караченцов попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967 году он окончил Школу-студию МХАТ и начал работать в Московском театре имени Ленинского комсомола (с 1991 года — «Ленком»), где он служил всю жизнь.

Наибольшую популярность и любовь зрителей Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Приключения Электроника» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

В 1989 году актера удостоили звания народного артиста РСФСР. В 2002-м он стал лауреатом Государственной премии, лауреатом премии Министерства внутренних дел.

В 1997 году его наградили орденами Почета, а в 2009-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Среди театральных наград Караченцова — специальный приз «Хрустальная роза» театральной премии «Хрустальная Турандот», премия Владимира Высоцкого «Своя колея», Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова «Фигаро».