25 октября в Ташкенте страховая компания «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» отпраздновала 10-летие успешной работы, а одна из крупнейших страховых компаний России «Ингосстрах» — 15-летие присутствия на рынке Узбекистана. На торжественном мероприятии собрались руководители СПАО «Ингосстрах» (Россия), «ИНГО Армения» (Армения), «Ингосстрах» (Беларусь), «Ингосстрах» (Кыргызстан), «КРЕДЕНДО Кредитное страхование» (Россия), сотрудники, клиенты и партнеры компании.

История компании началась в 2003 году, когда «Ингосстрах» учредил свое представительство в Узбекистане. Спустя 5 лет «Ингосстрах» приобрел через свою дочернюю компанию АО «ИнВест-Полис» 76% доли в уставном капитале местной страховой компании, на базе которой в 2008 году была создана страховая компания «ИНГО-УЗБЕКИСТАН». В 2018 году АО «ИнВест-Полис» увеличило свою долю в уставном капитале САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» до 95,02%.

10 лет на пути к вершине страхового рынка Узбекистана

За 10 лет деятельности на страховом рынке Узбекистана «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» не только значительно увеличила количественные показатели, нарастила портфель и клиентскую базу, но и превратилась в динамично развивающуюся, универсальную страховую компанию, готовую ко всем вызовам времени.

Сегодня компания обладает диверсифицированным и сбалансированным страховым портфелем, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр продуктов для частных лиц.

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» входит в международную страховую группу «ИНГО», объединяющую ряд страховых компаний в странах Европы и СНГ.

Международная страховая группа «ИНГО» обеспечивает:

абсолютную гарантию выполнения принятых обязательств перед клиентами при наступлении страхового случая;

пepедовые тexнологии стpaxовaния;

предоставление клиенту страхового сервиса на уровне мировых стандартов практически в любой точке земного шара.





«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» — один из ключевых игроков страхового рынка

Благодаря государственной политике, направленной на развитие сферы страхования, а также эффективному использованию внутреннего потенциала, САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» поддерживает высокие темпа роста рынка и является одним из его ключевых игроков.

Так, по итогам девяти месяцев 2018 года сбор страховых премий увеличился на 35,4% относительно аналогичного показателя прошлого года. Драйверами роста объемов стали добровольное страхование имущества, страхование грузоперевозок, комплексное страхование автотранспорта, путешествующих, страхование гражданской ответственности и тому подобное.

В 2017 году компания начала работу на новом для себя сегменте внутреннего входящего перестрахования, где были заключены 358 договоров с объемом обязательств превышающим 2427,7 млрд сумов, а за девяти месяцев текущего года были подписаны более 700 договоров с объемом обязательств в 7188,6 млрд сумов.

Развитие в регионах — приоритетное направление

С первых дней деятельности «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» уделяла особое внимание расширению присутствия и спектра оказываемых страховых услуг в регионах республики. Сегодня компания включает в себя 14 филиалов и одно отделение во всех регионах Узбекистана. Активная деятельность в областях приносит свои результаты: по итогам девяти месяцев 2018 года сбор страховых премий в регионах вырос на 51,7% относительно показателя за аналогичный период 2017 года.

По итогам третьего квартала 2018 года общее количество страховых агентов компании достигло 199. Количество штатных работников составило 93 единицы.

Эти показатели являются продолжением динамичного роста объемов оказываемых компанией страховых услуг за последние годы. Так, по сравнению с 2008 годом, количество заключенных договоров страхования увеличилось почти в 121 раз.





Рост величины активов до 58,5 млрд сумов

В 2017 году уставной капитал САО «ИНГО-Узбекистан» был увеличен до 30 млрд сумов, благодаря чему компания вошла в пятерку страховщиков на национальном рынке, предлагающих услуги внутреннего входящего перестрахования. С 2008 года ее уставной капитал увеличился в 25 раз.

По итогам девяти месяцев 2018 года собственный капитал компании составил 38,5 млрд сумов, что в 7,2 раза больше показателя 2008 года.

Аналогично росли страховые резервы для обеспечения обязательств и величина активов. Так, по состоянию на 30 сентября 2018 года страховые резервы достигли 25,8 млрд сумов: рост за прошедший год составил 50%. А величина активов по итогам третьего квартала текущего года составила 58,5 млрд сумов с годовым ростом на 32%.

Значительное увеличение собственного капитала и страховых резервов расширило инвестиционные возможности, а также улучшило показатели инвестиционного портфеля компании. По итогам девяти месяцев 2018 года общий объем инвестиций в национальную экономику составил 52,1 млрд сумов, что в 7,1 раза превышает данный показатель 2008 года.

Географическая диверсификация и высокий рейтинг платежеспособности

«ИНГО-Узбекистан» целенаправленно расширяет географическую диверсификацию портфеля и увеличивает инвестиции в регионы республики. В текущем году рост инвестиций в Наманганской области составил 264%, в Джизакской области — 200%, в Самаркандской области — 140%, Ферганской области — 126% и в Хорезмской области — 134%. При этом более 53% инвестиций компании приходятся на долю регионов.

Инвестиционный портфель страховой компании отличается высокой ликвидностью и состоит в основном из банковских депозитов — 99,7% и акций — 0,3%.

Достаточность собственного капитала, адекватность страховых резервов принятым обязательствам и ликвидность активов обеспечивают высокий уровень финансовой устойчивости и платежеспособности компании, что подтверждается рейтинговой оценкой независимых экспертов. Так, РА Ahbor-Reyting присвоило САО «ИНГО-Узбекистан» рейтинг на уровне uzA+ с прогнозом «Позитивный». Это означает, что страховая компания имеет очень высокий потенциал по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов.





Рост страхового возмещения более чем в 20 раз за десять лет

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» уделяет особое внимание исполнению своих обязательств перед клиентами и принимает все необходимые меры, направленные на улучшение качества оказываемых услуг. Так, за девять месяцев 2018 года объем выплаченных компанией страховых возмещений составил более 1,73 млрд сумов с годовым ростом в 2,3 раза. Сумма страхового возмещения, выплаченного за три квартала текущего года, более чем в 20 раз превышает показатели 2008 года.

«ИНГО-УЗБЕКИСТАН» — надежный страховой партнер

В своей стратегии развития САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» под корпоративным слоганом «Мы ценим ваше доверие» уделяет особое внимание созданию имиджа надежного партнера. Мероприятия по укреплению надежности направлены на честное обращение с клиентом и своевременную оплату страховых возмещений. В результате клиентами страховой компании являются крупные отечественные и иностранные промышленные, финансовые, транспортные, туристические, аудиторские и другие предприятия, представительства и посольства иностранных государств.

На сегодняшний день САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» является лидером по страхованию путешествующих (40% рынка), страхованию ответственности (22% рынка), добровольному комплексному страхованию транспортных средств (7% рынка) и страхованию имущества (более 3% рынка).

Перестраховочная защита на локальном и международном рынках

Очередным преимуществом «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» является наличие надежной перестраховочной защиты как на локальном, так и на международных рынках. Компания сотрудничает с такими международно признанными перестраховочными компаниями, как СПАО «Ингосстрах» (Россия), If P&C Insurance Ltd (Швеция), AIG UK Ltd (Великобритания), Allianz Specialty AG (Нидерланды), Generali Seguros (Vitalicio Seguros Испания) и другими.

Это означает что, мировые гиганты страхования доверили «ИНГО-Узбекистан» стать основным партнером на рынке Узбекистана. Компания оказывает страховое покрытие глобальным клиентам своих партнеров по технологиям и качеству международного уровня. Например, свои имущественные интересы ей доверили такие крупные компании как: UzBAT, GM Powertrain Uzbekistan, JP Morgan Chase Bank Uzbekistan, Ucell, Beeline Uzbekistan, Nokia Solutions and Networks, Indorama Textile, Huawei, Talgo, Radisson Hotel и многие другие.





Страхование жизни и здоровья трудовых мигрантов

«ИНГО-Узбекистан» совместно с СПАО «Ингосстрах» разработала и внедрила механизм комплексной страховой защиты граждан Узбекистана, следующих на территорию Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана, а также в период их нахождения и осуществления трудовой деятельности в этих странах. Это социально-ориентированный продукт, который предусматривает оказание страховой защиты трудовым мигрантам по широкому кругу вопросов: от оказания медицинской помощи до компенсации в случае несчастного случая.

Программа страхования включает в себя:

первичную неотложную медико-санитарную помощь;

стоматологическую помощь;

эвакуацию и репатриацию;

проезд сопровождающего лица при эвакуации и иные услуги, связанные с эвакуацией или репатриацией застрахованного лица;

организация и проведение мероприятий, необходимых для поиска и спасения застрахованного лица;

погребение застрахованного лица на территории страхования;

денежная компенсация, выплачиваемая при наступлении смерти застрахованного лица в результате несчастного случая. Общая страховая сумма составляет 10 тысяч долларов США.

Планы на будущее

Ставка «ИНГО-Узбекистан» на постоянное обучение персонала, расширение географии и спектра предоставляемых услуг и автоматизацию бизнес-процессов себя оправдала. Из года в год компания показывает стабильный рост по количеству клиентов в корпоративном и розничном сегменте. Еще одним показателем растущего доверия является увеличение количества постоянных клиентов до 40%. В настоящее время компания является одной из самых надежных страховых компаний Узбекистана, к которой клиенты проявляют высокое доверие.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. В планах на ближайшую перспективу: обеспечение опережающих темпов роста сбора страховых премий и завоевание постоянного места в первой десятке лидеров рынка. Компания продолжит активно развивать бизнес в регионах Узбекистана, расширять спектр и географию страховых услуг и будет предоставлять сервис мирового уровня для всех категорий клиентов.

Подробную информацию по вопросам страхования можно получить по телефону: (+998) 71−150−99−99

Сайт: ingo.uz

Facebook: fb.com/IngoUzb

На правах рекламы.