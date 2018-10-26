Национальная розничная платежная система Узбекистана получит название Humo. Таковы результаты голосования, проведенного Центральным банком.

Конкурс на выбор бренда платежной системы, создаваемой согласно постановлению президента от 19 сентября, был объявлен 24 сентября.

В ходе первого этапа конкурса поступило 2400 предложений, по итогам которого были определены три самых популярных названия — Humo, Adras и Anor.

На втором этапе голосования по выбору одного из трех вариантов приняли участие около 4000 респондентов. Первое место с результатом 45,3% получил вариант Humo.