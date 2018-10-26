Территориальные предприятия электрических сетей возьмут на себя расходы по содержанию всех счетчиков своих абонентов (не только подключенных к автоматизированной системе — АСКУЭ). Потребители, проживающие в домах от 10 и более этажей и общежитиях, смогут оплачивать электроэнергию со скидкой 50% только если установка электроплит предусмотрена градостроительными нормами.

Как сообщает Norma.uz, это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 20 октября, которым внесены изменения в Правила пользования электрической энергией.

Теперь, согласно пункту 52 правил, приобретение, установка, регистрация, периодическая государственная поверка и опломбирование всех счетчиков электроэнергии, а также замена существующих (в т. ч. индукционных) осуществляется за счет средств предприятия территориальных электрических сетей. Ранее эта норма касалась только приборов, подключаемых к АСКУЭ, т. е. современных счетчиков.

В этой связи утратил силу пункт 125 правил о переводе потребителей на оплату электроэнергии по установленной мощности, если они не оплатили предстоящие поверочные услуги, получив соответствующее уведомление.

В случаях хищения и повреждения счетчика применяется пункт 98 правил, который тоже дополнен нормой в части счетчиков, установленных внутри квартир. Уточнено, что восстановление счетчика, установленного внутри квартиры, — обязанность потребителя.

Вместе с тем, по-прежнему ответственность за счетчики, установленные на лестничной клетке, несут ТЧСЖ или организации, в ведении которых находится жилой дом.

Право оплачивать электроэнергию в размере 50% от установленного тарифа сохранили только жители многоквартирных жилых домов свыше 10 этажей и общежитий, оборудованных электроплитами для приготовления пищи, предусмотренными градостроительными нормами и правилами. Ранее такое право имели все жители этих высоток, в том числе и те, кто по собственному желанию отказались от использования газа.