Государственная доля в уставных капиталах предприятий «Самаркандкимё», «Электрохимзавод», «Жиззах пластмасса» и «Ферганаазот» реализуется частным инвесторам по рыночной стоимости с условием принятия инвестиционных и социальных обязательств. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана об ускоренном развитии химической промышленности. Документ, подписанный 25 октября, распространило УзА.

Этим же документом утверждается создание в сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом химических технологий научно-исследовательского и проектного института — Центр химических технологий на базе Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии и предприятия «Узкимёсаноатлойиха».

Планируется привлечь кредит Эксимбанка по линии EDCF (Республика Корея) в размере 50 млн долларов и грантовых средств для организации деятельности центра.

Утверждена дорожная карта по расширению и модернизации производственных мощностей, углублению переработки базовой продукции, рациональному использованию активов и внедрения современных методов управления в деятельность компании «Узкимёсаноат».

Она предусматривает увеличение в 2018—2030 годах выпуска химической продукции в 4,5 раза, в том числе минеральных удобрений — в 2 раза (с 1,2 миллиона тонн до 2,4 миллиона тонн), экспорта продукции — в 4 раза, а также диверсификацию отрасли путем доведения доли продукций органической химии с 7 до 54%.

Для этого в 2018—2020 годы планируется наладить производство фосфорных удобрений на заводе «Аммофос-Максам» с увеличением выпуска фосфорных удобрений на 20 тысяч тонн.

На заводе «Навоиазот» будет организовано производство поливинилхлорида мощностью 100 тысяч тонн, каустической соды — 75 тысяч тонн, метанола — 300 тысяч тонн, азотной кислоты — 500 тысяч, аммиака — 660 тысяч тонн и карбамида — 577,5 тысячи тонн.

Предприятие «Ферганаазот», как ожидается, будет выпускать 7,8 млн единиц полимерных обоев.

В целом, документ определяет основными направления развития и диверсификации химической отрасли республики:

расширение номенклатуры химической продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной в отраслях экономики и на внешнем рынке, на основе глубокой переработки углеводородного сырья и минеральных ресурсов;

создание новых и модернизацию действующих производственных мощностей, направленных на удовлетворение потребностей республики в минеральных удобрениях и укрепление экспортного потенциала;

сокращение участия государства в уставном капитале предприятий химической промышленности, привлечение прямых инвестиций в отрасль, углубление переработки базовой продукции путем развития кооперационных связей между предприятиями отрасли и субъектами предпринимательства;

активное развитие науки и отраслевых научных исследований, а также интеграция в производство передовых научных разработок, направленных, в первую очередь, на глубокую переработку углеводородного сырья и минеральных ресурсов;

повышение качества проектно-инжиниринговых работ и диагностических исследований, организацию эффективной системы подготовки и переподготовки кадров по всем направлениям химии и химических технологий.

Документ называет в числе актуальных проблем отрасли низкую инвестиционную привлекательность и недостаточность собственных средств предприятий на развитие отрасли. Это не позволяет внедрять передовые технологии по глубокой переработке сырьевых ресурсов, вследствие чего преобладающую долю в выпускаемой продукции занимают минеральные удобрения.

Кроме того, отсутствуют фундаментальная научная база и современные проектно-инжиниринговые разработки в сфере производства химической продукции, учитывающие мировую тенденцию развития химической промышленности и значительный сырьевой потенциал страны.