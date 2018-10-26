Просыпаясь по утрам, попивая утренний кофе или просматривая фильм, люди всегда помнят о том, что в жизни не существует волшебства. Они считают, что в этом строгом и обычном мире просто нет места для чудес. Но так ли это на самом деле?

Мечта о чуде всегда жила в людях. Каждый раз, когда человек направлял свой взгляд к звездам, наблюдал за течением реки или танцем огня, он втайне мечтал, что природа даст ему силы управлять своими дарами.





Человечество развивалось тысячи лет. За это время оно обуздало огонь и покорило океаны, отправило корабли в космос, развило инженерную мысль и создало невероятную по своей сложности человеческую цивилизацию.





Могли ли люди из позапрошлого века представить, что их потомки будут повелевать огнем на кухне или управлять ветром с помощью всего лишь одной кнопки на кондиционере? А доисторический человек, рисующий наскальные рисунки, додумался бы до того, что когда-нибудь изображение станет неотличимо от жизни? Нет, для древних людей современный человек — это настоящий волшебник.





Для того, чтобы творить чудеса сегодня не нужны заклинания или волшебное зелье. Прогресс достиг такого уровня развития, когда работа обычной бытовой техники все больше похожа на чудо.





Управлять огнем, чтобы готовить вкусные блюда, ветром, чтобы согреть или охладить свой дом, наблюдать за целыми мирами и наслаждаться потрясающей красотой Вселенной, не выходя из дома. Говорить с родными и близкими, находясь друг от друга на расстоянии тысячи километров. Это ли не волшебство?

Теперь, задумавшись о том, есть ли в мире чудеса, каждый будет знать верный ответ. А бытовая техника Artel поможет повелевать стихиями природы.





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