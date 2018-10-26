«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 27 и 28 октября.

Кинопремьеры 27 и 28 октября

В Ташкенте стартовали три премьеры: фантастический триллер «Репродукция» с Киану Ривзом в главной роли, комедийный мультфильм «Смолфут» и российская семейная комедия «СуперБобровы. Народные мстители».

Продолжаются показы фильмов: «Лукас», «Без меня», «Патрик», «Звезда родилась», «Пришельцы в доме», «Веном», «Мотылек», Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Haloskor, Godak nolasi, Amiran.

Опера «Демон» 27 октября

На сцене ГАБТ им. А.Навои пройдет опера в двух актах «Демон». Трагическая история любви Демона — изгнанника рая, к смертной девушке.

Концерт группы Million 27 и 28 октября

Во Дворце «Дружба народов» проходят концерты популярной группы Million со специальной юмористической программой.

Вечер «Миры Харуки Мураками» 27 октября

В галерее Zero Line пройдет вечер «Миры Харуки Мураками». Гидом по творчеству японского писателя станет Ашот Даниелян — филолог-востоковед и переводчик с японского языка, поэт и солист группы «Крылья Оригами».

Фестиваль «Ташкент Урбания 2018» 27 октября

Молодежный фестиваль «Ташкент Урбания 2018» пройдет в парке «Ашхабад». В программе — соревнования по урбан-спорту, представление урбан-культуры, автозвук и дизайн, исторические бои и многое другое.

Детская программа 27 и 28 октября

ТРЦ Vega Center приглашает ребят и их родителей на развлекательную программу с аниматорами в образе Супермена и Супервумен, конкурсами и призами.

Детский мастер-класс 28 октября

Творческий мастер-класс для детей приготовил Центр развития ребенка Metrika. Ребята смогут развить мелкую моторику, создав красивые поделки из тыквы.

Велотренировка 28 октября

Заслуженный тренер Узбекистана по велоспорту Людмила Маркелова и ее команда проводят открытую тренировку для желающих в Ботаническом саду.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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