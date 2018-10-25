Государственный бюджет Узбекистана недополучил от 27 до 30 млрд сумов за три дня сбоя в работе платежной системы UzCard, произошедшего в сентябре. Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил первый заместитель министра экономики Мубин Мирзаев.

«В день оборот [платежей через систему UzCard] составляет примерно 180 млрд сумов. Если из этой суммы 5% уплачивается в бюджет, то за один день недостача составила 9 млрд сумов. За три дня бюджет недополучил 27−30 млрд сумов. Это простая арифметика», — сказал он.

Мубин Мирзаев добавил, что это только прямой ущерб. «Материальный и моральный ущерб людей может быть больше. Это рассчитать сложнее».

Для предотвращения подобных случаев постановлением президента, принятым вскоре после инцидента, утверждено создание Национального межбанковского процессингового центра (НМПЦ), подчеркнул первый замминистра экономики.

С 1 июля 2020 года все процессинговые центры в стране, в том числе с международными платежными системами, должны осуществляться непосредственно через НМПЦ.