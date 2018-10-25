С 1 ноября в Ташкенте в экспериментальном порядке запускается система биллинга для оплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Это стало возможным благодаря внедрению автоматизированной информационной системы «Административная практика», представляющей собой единую базу данных об административных правонарушениях.

С помощью мобильного устройства сотрудники дорожно-патрульной службы смогут в онлайн-режиме определять, какое по счету нарушение совершено участником дорожного движения. Уведомление о необходимости оплаты штрафа будет направляться по SMS и по почте.

Нововведение исключит необходимость изъятия водительского удостоверения, кроме нарушений, за которые Кодексом об административной ответственности предусмотрено лишение права управления транспортным средством.

Постепенно система будет распространена на все регионы Узбекистана.