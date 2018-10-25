Мирзо-Улугбекский суд по уголовным делам столицы приговорил двух учащихся медицинского колледжа имени Боровского и 2-го Ташкентского юридического колледжа к трем годам ограничения свободы за нападение с ножом на мужчину в Центральном экопарке 30 июля, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.





«Мы столкнулись с тем человеком, я его раньше не знал. Я пошел дальше, но он позвал меня. Что касается ножа, который у меня был, то это сувенирный брелок. После ссоры началась драка», — сказал один из участников конфликта.

Другой учащийся, который выхватил нож, рассказал, что нанес три ножевых удара в правую руку и ногу. Пострадавший был прооперирован. Он сообщил, что имеет претензии к одному из учащихся, отмечается в программе.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренных пунктами «е» и «к» части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное из хулиганских побуждений группой лиц) с назначением четырех лет ограничения свободы. Однако в отношении них была применена статья 57 УК (назначение более мягкого наказания) и назначено наказание ниже низшего предела — три года ограничения свободы.