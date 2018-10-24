В Ташкентском государственном экономическом университете 22 октября состоялось открытие первого в Узбекистане совместного узбекско-австрийского факультета, который создан в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Австрии (IMC University Krems).

Для участия в церемонии в Ташкент прибыла делегация во главе с главным исполнительным директором университета профессором Карлом Эннсфеллнером, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Совместный факультет с 2019 года начнет подготовку 100 бакалавров по специальности «экспортоориентированный менеджмент», а также по направлению «управление туризмом и гостиничным делом».

Обучение будет осуществляться на английском языке, по завершении выпускники получат сразу два диплома — ТГЭУ и IMC University Krems.

IMC University Krems был основан в 1994 году в качестве частной Международной бизнес-школы. В апреле 2002 года правительство Австрии повысило статус учреждения и переименовало его в Университет прикладных наук Австрии.

Сегодня IMC University Krems занимает первое место в Австрии по индексам удовлетворенности студентов образовательным процессом и наибольшему количеству предметов, преподаваемых на английском языке. Уровень трудоустройства после завершения обучения составляет 98%. Университет имеет три института (бизнес-администрирование, здравоохранение и биотехнологии), которые готовят специалистов по 27 направлениям.