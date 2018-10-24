С 1 апреля следующего года в Узбекистане мобильные устройства начнут регистрировать по IMEI-коду. Постановление об этом 22 октября издал Кабинет Министров, сообщает Norma.uz.

Цель нововведения — защитить права собственников мобильных устройств путем проверки корректности уникальных идентификационных кодов, воспрепятствовать незаконному использованию аппаратов без ведома владельцев и предотвратить реализацию некачественных устройств.

IMEI (International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования) — уникальное число, как правило, из 15 цифр, которое указывается в самом аппарате (выводится на экран набором *#06# на клавиатуре), под аккумуляторной батареей, на упаковке и в гарантийном талоне. IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах.

Регистрация затронет используемые, ввозимые и производимые в стране мобильные телефоны и устройства с модулем мобильной связи. Для регистрации создадут специальную информационную систему, оператором которой определен Центр UZINFOCOM. Услуги по регистрации и проверке статуса идентификационного кода будут оказываться через интернет. В регионах откроются пункты по регистрации и предоставлению консультативных услуг.

В течение трех месяцев должен быть принят документ, определяющий, будет ли регистрация платной, какой будет стоимость услуги и в каком порядке она будет оказываться.