В Самарканде произошло массовое отравление хот-догами, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В период с 13:00 22 октября по 17:45 23 октября в областную инфекционную больницу обратились 17 человек с жалобами на рвоту, головную боль, повышение температуры тела, боль в области живота, расстройство желудка и слабость.

Всем им был поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести», и они были госпитализированы. Среди пациентов 11 мужчин, 3 женщины и 3 детей до 14 лет.

Результаты эпидемиологического расследования показали, что пациенты 21−22 октября употребляли хотдоги в будке возле рынка «Табиат саховати». В составе хот-догов были морковча, огурцы, помидоры, вареные яйца, вареная колбаса, сосиски, кетчуп и майонез, приготовленный в домашних условиях из яиц и растительного масла.

Продавец Гулом Муродов, отмечается в сообщении, работал без необходимых документов, т. е. в нарушение закона. Будка для продажи хот-догов не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, не обеспечена питьевой водой и не имеет условий для хранения продуктов питания.

В отношении Муродова возбуждено административное дело и выписан штраф, его деятельность прекращена, изъятые продукты уничтожены после взятия образцов для лабораторного анализа.

Ситуация взята под контроль Министерства здравоохранения, говорится в сообщении.