Объем ВВП Узбекистана в январе-сентябре в текущих ценах составил 244,3 трлн сумов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,2%. Индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам января-сентября 2017 года составил 131,6%. Об этом сообщил Государственный комитет по статистике.

ВВП на душу населения составил 7,433 млн сумов, что на 3,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями экономики, составила 86,3% от общего объема ВВП и выросла на 5,3%. Оставшиеся 13,7% составили чистые налоги на продукты, которые продемонстрировали рост на 4,5%.