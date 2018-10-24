Женщины и девушки, которые озабочены действительно важными вещами, проходят регулярное медицинское обследование груди. Сегодня это лучший способ защитить себя от рака молочной железы. Это онкозаболевание отнюдь не приговор. Медицина в силах вылечить его, если болезнь выявлена на ранней стадии, надлежащим образом диагностирована и пролечена.

Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы с раком молочной железы и повышением осведомленности. Как женщины и девушки должны заботиться о здоровье груди, рассказывает Лола Алимходжаева, доктор медицинских наук, научный руководитель отделения онкомаммологии РСНПМЦ онкологии и радиологии.

Обследование — инвестиция в здоровое будущее

Сегодня рак молочной железы (РМЖ) — это не приговор, он успешно излечивается на I-II стадии. При первой стадии ученые говорят о более 110% вероятности излечения. Заболевание можно предотвратить: для этого нужно проходить один раз в год обследование у маммолога.

Мы рекомендуем каждой девушке с 20−25 лет ежегодно в середине цикла проходить профилактическое УЗИ молочных желез, щитовидной железы и органов малого таза в районной поликлинике и при выявлении патологических изменений в молочных железах обращаться к маммологу в онкологическом учреждении по месту жительства. Не к гинекологу и не к онкологу, а именно к маммологу в онкологическом центре или диспансере, который при помощи дополнительных обследований сможет правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

УЗИ щитовидной железы и органов малого таза рекомендовано потому, что именно при нарушении гормональной функции щитовидной железы и органов малого таза очень часто выявляются изменения молочных желез.

Женщинам с 50 лет мы рекомендуем проходить раз в два года маммографию в онкологическом учреждении по месту жительства. В республике много частных клиник, которые снабжены маммографическими аппаратами последнего поколения, что расширяет возможности обследования.

Чем больше женщин и девушек пройдут эти обследования и поделятся этим со своими близкими, чтобы и они последовали примеру, тем более здоровыми станет женская часть населения страны.

Больше поддержки — больше смелости

К сожалению, на сегодняшний день 40% пациенток обращаются к нам на III стадии, а 20% — на IV стадии заболевания. Спрашивая у пациентки с запущенным заболеванием, почему она не обратилась к маммологу, когда первые симптомы заболевания начали беспокоить, мы получаем ответ: «Я боялась».

Различные страхи женщин, например, не найти понимания у родственников, супруга или близких, неосведомленность о РМЖ, отсутствие онконастороженности на местах — все это может привести к неутешительному исходу.

Основным элементом лечения РМЖ является хирургическое вмешательство. Именно поэтому многие женщины, не желая удаления органа, воплощающего красоту и сексуальность, отказываются от лечения.

Но на сегодняшний день в нашем центре успешно выполняются онкопластические и органосохраняющие операции, которые не только вылечивают, но и сохраняют качество жизни пациенток. Конечно же, выполнить такие операции возможно лишь при начальных стадиях заболевания.

Члены семьи и ближайшее окружение должны поддержать девушку, женщину в важном для ее здоровья обследовании — в прохождении ежегодного УЗИ или маммографии и консультации маммолога и гинеколога.

Как проводить самообследование

Кроме ежегодного обследования, каждая девушка и женщина должна проводить ежемесячно самообследование молочных желез. Оно также даст возможность выявить изменения в молочных железах и вовремя обратиться к врачу.

РМЖ в начальной стадии не проявляется ни болью, ни каким-либо беспокойством. Зачастую женщина не подозревает о наличии в груди опухоли, потому что она ее не беспокоит.

Боль и беспокойство проявляется, лишь когда опухоль прорастает кожу, изъязвляет ее и кровоточит. Или же при распространении дает метастазы в другие органы. Именно поэтому мы рекомендуем проходить профилактические обследования молочных желез и выявлять опухоли еще в доклинической стадии, когда они не дали о себе знать.

Самообследование необходимо проводить стоя в свободной позе перед зеркалом либо лежа. Осматривая себя, женщина должна обратить внимание на форму молочных желез, имеется ли асимметрия. В асимметричной молочной железе может быть изменение за счет опухоли, хотя часто случается и врожденная асимметрия.

Важно обратить внимание на кожу: имеется ли покраснение, симптоматика «лимонной корки» на коже, набухание вен в молочных железах. Обратить внимание, имеется ли втяжение сосков, выделения из них, если есть, то какого они качества. Все эти признаки помогут выявить ранние или поздние элементы, характерные для РМЖ.

Необходимо пропальпировать молочные железы: правой рукой пальпируют левую молочную железу, левой рукой — правую. Делим условно молочную железу на четыре части: верхняя наружная, нижняя наружная, верхняя внутренняя часть, нижняя внутренняя часть, область соска. Желательно полностью пропальпировать каждую часть.

Правильное самообследование выявляет до 28% изменений в молочных железах и способствует своевременному началу лечения.

Острота проблемы

РМЖ, являясь проблемой здравоохранения во всем мире, стоит на первом месте среди онкозаболеваний женского населения. На первом месте не только по заболеваемости, но и по смертности.

У нас в республике заболеваемость также стоит на первом месте (9 на 100 тысяч населения) и продолжает увеличиваться. Смертность также увеличивается из-за того, что первичная обращаемость, к сожалению, на III-IV стадиях.

В 2017 году в Узбекистане выявлено 2860 случаев РМЖ. При проведении профилактических осмотров выявляются дополнительно около 3000 женщин с этим заболеванием. Зачастую эти женщины не обращаются из-за неосведомленности или страха.

Из года в год РМЖ молодеет. Мы видим пациентов, которые обращаются в возрасте 25, 20 лет. Почему это происходит? Причин много, и назвать основную непросто. Массовое назначение контрацептивных препаратов со стороны гинекологов без консультации маммологов, позднее замужество и первые роды, отказ от кормления, маститы и травмы молочных желез, аборты, наличие предопухолевых нелеченных заболеваний, стрессы, сопутствующие патологии, сахарный диабет, ожирение, болезни печени — все это может спровоцировать развитие заболевания.

По данным японских ученых, проведение процедуры ЭКО более трех раз увеличивает риск развития РМЖ на 11−12%. Есть и наследственный фактор: при наличии мутации генов BRCA1−2 имеется риск в 45−48% случаев.

У нас в стране пышным цветом увеличилось количество знахарей, табибов, которые, не имея медицинского образования, лечат РМЖ. Порой такое лечение быстро приводит к неутешительному исходу.

Как снизить заболеваемость РМЖ

Необходимо ежегодно проходить профилактическое обследование молочных желез. Ежемесячно проводить самообследование. Вести правильный, здоровый образ жизни, исключить курение табака и алкоголь. Правильно питаться. Заниматься спортом! Не принимать контрацептивные препараты без назначения гинеколога и маммолога.

При малейших изменениях в молочных железах и беспокойствах незамедлительно обращаться к врачу и принимать назначенное лечение. Вовремя лечить сопутствующие заболевания со стороны щитовидной железы и женской репродуктивной системы.

Уберегите себя от этого заболевания! Дайте себе возможность увидеть долгую жизнь в прекрасных красках.

Материал подготовлен при содействии Ассоциации онкологов Узбекистана.