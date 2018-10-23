Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял министра торговли США Уилбура Росса, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Первый визит министра торговли США в Ташкент приурочен к Неделе американского бизнеса в Узбекистане. Для участия в ней прибыли руководители и представители промышленных холдингов, финансово-инвестиционных корпораций и банков США.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации проектов и программ в сферах торговли, промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, логистики и транспорта.

Уилбур Росс высоко оценил изменения в Узбекистане и передал слова президента США Дональда Трампа о том, что он всесторонне поддерживает реформы, которые проводит Шавкат Мирзиёев.

В Ташкенте Уилбур Росс принял участие в Узбекско-американском бизнес-форуме, организованном Государственным комитетом по инвестициям совместно с Американо-Узбекской торговой палатой.

В Узбекистане работают 210 предприятий с участием компаний США. С начала 2018 года создано 25 предприятий с участием американского капитала. За первые месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос практически в два раза до 332 млн долларов.