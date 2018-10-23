22 октября примерно в 20:55 на перевале Камчик в Папском районе Наманганской области неизвестный водитель сбил пешехода, которого затем переехали еще несколько машин, сообщили «Газете.uz» в ОВД района. Погибшим оказался 41-летний житель Джалалкудукского района Андижанской области Эркин Эргашбоев.

«Пока разыскиваемый не найден. Сейчас проверяются записи камер видеонаблюдения. Это сложный процесс, т. к. после того как пешехода сбила машина, другие автомобили, не заметив его, также совершили наезд. Ведутся поиски водителя первой машины», — рассказал собеседник.

В отделе добавили, что в настоящее время к делу привлечены водители двух автомобилей. «По записям мы определяем автомобили, которые проезжали в тот день, и направляем информацию о них в Андижан, Фергану и другие регионы», — сказали в ОВД Папского района.

МВД Узбекистана просит очевидцев обратиться в районные отделения органов внутренних дел или позвонить по номеру 102.