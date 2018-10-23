22 октября примерно в 12:00 на 333-км автомагистрали А-380, пролегающий через Жондорский район Бухарской области, произошло ДТП с участием автомобиля Lacetti и грузовой машины Isuzu, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным министерства, Lacetti (госномер 90 L 998 HA) врезался в движущийся впереди грузовик (госномер 90 H 209 LA), после чего легковой автомобиль загорелся.

Как отметили «Газете.uz» в УВД Жондорского района, в результате пожара скончались четверо мужчин. Все погибшие находились в Lacetti.

Ранее сообщалось, что в этот же день в ДТП на трассе А-380 на территории Берунийского района погибли пять человек, еще пятеро получили травмы.