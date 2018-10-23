20 октября прошла церемония открытия музейной экспозиции в бывшем здании Ташкентского отделения Государственного банка Российской империи, построенного в 1895 году. В настоящее время здесь осуществляет свою деятельность Мирзо-Улугбекский филиал АКБ «Узпромстройбанк».

Церемония открытия экспозиции прошла с участием высшего руководства и партнеров АКБ «Узпромстройбанк», представителей СМИ и блогеров. Гости мероприятия в сопровождении историка и краеведа Бориса Голендера ознакомились с архитектурой и интерьером здания.





«История этого яркого образца русской архитектуры неразрывно связана с историей банковского дела. На протяжении 123 лет здесь располагались именно финансовые учреждения: сначала региональное отделение Государственного банка Российской империи, а с 1922 года — Среднеазиатская контора Промбанка, которая впоследствии превратилась в АКБ „Узпромстройбанк“. Все эти годы каждое поколение служащих финансовой организации старалось сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера. Сегодня это полноценно функционирующий филиал, двери которого открыты не только для клиентов, но и для любителей истории и архитектуры. Для „Узпромстройбанка“ важно не только сохранить исторический облик Ташкента, но и предоставить желающим возможность ознакомиться с ее архитектурным наследием», — сказал Отабек Абдурахимов, начальник управления стратегии и маркетинга АКБ «Узпромстройбанк».





Двухэтажное здание, построенное в конце XIX века по проекту архитектора В. Гейнцельмана, является частью ансамбля сквера Амира Темура. Эксперты отмечают, что постройка дошла до наших дней практически в том виде, в каком была построена. Внешнее оформление банка выдержано в стиле неоклассицизма, характерного для строений того периода. Интерьер представляет собой совокупность деталей, сохранившихся со времен Государственного банка Российской империи и воссозданных в наше время. Реконструкции подверглись плиточный узор, копирующий сохранившийся участок пола, и часть гипсового потолочного плинтуса.





Во время визита в «Узпромстройбанк» посетители смогут оценить оригинальные архитектурные элементы XIX века: печные топочные дверцы на стенах, массивную дверь чугунолитейного и механического завода Франца Сан-Галли, подъемный механизм для денег и прочих грузов. В операционном зале визитерам предлагается ознакомиться с черно-белыми фотографиями Узбекистана в эпоху Российской империи: зданием Государственного банка в Ташкенте, Московской учетной палаты в Коканде, казначейства в Самарканде, Николаевской улицей, улицей Романовского, Кауфманским проспектом и так далее. Мини-экспозиция музея включает ряд исторических экспонатов: телефон, печатные машинки, государственные кредитные билеты.





АКБ «Узпромстройбанк» является одним из старейших финансовых учреждений Узбекистана. Его история начинается с открытия в Ташкенте Среднеазиатской конторы Промбанка в 1922 году. Сеть банка насчитывает 45 филиалов по всему Узбекистану. Крупнейшими акционерами являются Министерство Финансов Республики Узбекистан, Фонд реконструкции и развития, а также предприятия базовых отраслей экономики.

Стабильное развитие банка подтверждается международными рейтинговыми компаниями. Авторитетное зарубежное агентство Fitch Ratings вновь подтвердило рейтинг «Узпромстройбанка» на уровне В+/В с прогнозом «Стабильный». В отчетном году аналогичную оценку банку дало рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

Обслуживаемая банком клиентура охватывает все отрасли народного хозяйства. «Узпромстройбанк» предоставляет более 50 видов традиционных услуг, а также другие виды современных банковских продуктов.

На правах рекламы.