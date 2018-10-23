Ерик Утембаев временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Узбекистане. Указ об этом 22 октября подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее СМИ Казахстана сообщили, что посол, назначенный на этот пост весной 2016 года, подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Как передавало 16 октября МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанну Бастарову, дипломат подозревается в том, что «занимая ответственную государственную должность подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по строительству административного здания Республики Казахстан в Узбекистане». Ущерб от этих действий агентство оценивает в сумму свыше 140 млн тенге.

