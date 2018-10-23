Школьник из Узбекистана Саидакбар Усманбеков произвел впечатление на зрителей российского телевизионного шоу «Удивительные люди». Мальчик обладает отличной зрительной памятью и без ошибок справился с непростым заданием организаторов конкурса.





Проект «Удивительные люди» выходит на телеканале «Россия 1» уже третий сезон. Его участниками становятся одаренные люди из России и других стран.

Саидакбар занимается мнемотехникой, а также учится программировать роботов. Он мечтает создать такую машину, которая сама умела бы готовить.





«Я хочу стать программистом и достичь таких результатов, чтобы стать первым узбекским ученым, который получит Нобелевскую премию. В этом проекте я буду демонстрировать свои способности. Если выиграю, то потрачу деньги на благотворительность», — заявил Саидакбар Усманбеков.





В качестве испытания Саидакбару предложили запомнить цвета в определенной последовательности. Несколько десятков детей взяли в руки сахарную вату трех цветов и расселись с ней в четыре ряда в произвольном порядке. Мальчику за две минуты необходимо было запомнить расположение этих цветов, а после отвернувшись назвать, на каком месте и с ватой какого цвета сидит тот или иной ребенок.

С этой задачей узбекский вундеркинд справился без единой ошибки, приведя публику в восторг. Кроме того Саидакбар является учеником другого участника проекта — Сергея Шегая, который выступал в прошлом сезоне шоу «Удивительные люди».





По итогам голосования ташкентский школьник не набрал необходимого числа голосов — за его кандидатуру проголосовали только 13% аудитории, но его выступление запомнилось зрителям и членам жюри.

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