В Центре передовых технологий Министерства инновационного развития и Клинике доктора Максудовой в Ташкенте 22 октября были установлены две пыльцевые ловушки.

Как сообщила пресс-служба Мининноваций, ловушки VPPS 2010 позволят осуществлять мониторинг и прогнозировать наступление аллергического сезона, что создаст условия для предупреждения обострений болезней и контроля сезонной аллергии.

С помощью полученных сведений врачи смогут сузить круг возможных аллергенов, что сократит время на постановку диагноза и уменьшит количество ненужных анализов. Данные планируется публиковать на сайте Мининноваций с 2019 года.

Оборудование было установлено в партнерстве с Венским медицинским институтом в рамках проходящей в столице инновационной недели InnoWeek.