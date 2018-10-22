В рамках форума межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией «Узпромстройбанком», АО «Российкий Экспортный Центр» (РЭЦ), ООО «Ташкентский металлургический завод» и «Асакабанком» было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в финансировании проекта «Строительства Ташкентского металлургического завода», имеющего стратегическое значение для экономики Узбекистана.

Целью настоящего соглашения является содействие развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества сторон и приоритетные направления взаимодействия для эффективной реализации проекта. Документ предусматривает оказание содействия со стороны РЭЦ в предоставлении страхового покрытия АО «ЭКСАР» российским коммерческим банкам, финансирующим проект в общей сумме 141,56 млн евро, а также рассмотрение вопроса о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам.

В августе «Узпромстройбанк», «Асакабанк» и Росэксимбанк подписали заемные соглашения для синдицированного кредитования отечественными финансовыми организациями строительства Ташкентского металлургического завода на общую сумму 141,56 млн евро.

Ранее между «Узпромстройбанком» и ПАО «Сбербанк» был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором определены приоритетные направления сотрудничества в таких областях, как:

кооперация на международных долговых рынках;

другие инвестиционные банковские операции;

торговое и экспортное финансирование;

международные расчеты;

обмен опытом;

подготовка и повышение квалификации кадров.

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