Спортсмен из Узбекистана Никита Рафалович стал бронзовым призером этапа мировой серии Гран-при по таэквондо WTF, проходившего с 19 по 21 октября в Манчестере, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 80 кг Рафалович одолел соперников из Греции, Италии и России, но из-за полученной травмы в полуфинале не смог продолжить борьбу и получил бронзовую награду. Он разделил третье место с соперником из Египта Сейфом Еисса.

«Золото» выиграл Рауль Мартинес из Испании, а серебряная медаль досталась Дэймону Сансуму из Великобритании.