Подозреваемые в избиении водителя возле кафе Al Hilol в Учтепинском районе Ташкента 4 октября задержаны. Прокуратура столицы взяла дело под контроль, сообщили «Газете.uz» в ведомстве.

Видеозапись конфликта, в ходе которого два молодых человека избивают третьего, была опубликована в социальных сетях. Ссора возникла из-за того, что потерпевший, по мнению двух его оппонентов, припарковал свой автомобиль слишком близко к их машине.

По данным ГУВД Ташкента, подозреваемыми являются Дониер А. (1994 г. р.) и Анваржон Р. (1985 г. р.). Последний был ранее судим.

В их отношении 16 октября было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, повлекшее причинение средней тяжести телесного повреждения и совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. 18 октября они были задержаны в качестве подозреваемых. Ведутся следственные мероприятия.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавший Достон Ш. (1993 г. р.) телесные повреждения средней тяжести, приведшие к расстройству здоровья, срок лечения которых составит не менее трех недель.