При Министерстве финансов Узбекистана будет создано Агентство по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП). Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 20 октября о создании правовой и институциональной базы развития ГЧП,

Документ обосновывает необходимость ускоренного внедрения системы ГЧП «накопившимися недостатками и проблемами в отраслях экономики и социальной сфере, традиционно находящихся в государственной собственности и управлении».

«Государственная монополия в социальной и коммунальной сферах, градостроительстве и благоустройстве, дорожном хозяйстве, энергетике снижает качество производства товаров и предоставления услуг, эффективность использования государственных средств», — подчеркивается в постановлении.

Среди основных задач нового агентства — разработка отраслевых программ развития ГЧП в приоритетных направлениях экономики и социальной сфере, внедрение оценки эффективности проектов ГЧП, обеспечение межведомственной координации при реализации проектов, а также их мониторинг, в том числе в сфере использования средств бюджетной системы.

Отныне проекты нормативно-правовых актов (НПА), конкурсная документация и проекты соглашений о ГЧП и изменения к ним в обязательном порядке подлежат согласованию с агентством.

Директор агенства будет одновременно заместителем министра финансов.

Постановлением предусмотрено проведение до конца ноября инвентаризации НПА, касающихся реализация проектов ГЧП, для обеспечения единства подходов, процедур и механизмов их реализации, а также разработка проекта закона «О государственно-частном партнерстве».