В Сергелийском районе Ташкента в воскресенье был задержан мужчина, стрелявший в воздух из пистолета на местном авторынке. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Управление координации деятельности ОВД Сергелийского района получило сообщение, что по рынку ходит мужчина с пистолетом в руках, примерно в 12:00.

Прибывшие сотрудники ГУВД и Национальной гвардии задержали жителя Юнусабадского района 39-летнего Н. А., у которого были изъяты пневматический пистолет Макарова и нож кукри.

Доставленный в районное УКД ОВД, задержанный сообщил, что приехал на рынок для продажи автомобилей Matiz и Epica, принадлежащих родственнику. Он рассказал, что стрелял исключительно в воздух и не имел умысла причинить кому-то вред. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он помещен в лечебное учреждение.