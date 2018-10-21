В промышленной зоне Чиланзарского района начал работу Ташкентский крахмало-паточный завод Golden Corn. В церемонии открытия принял участие и. о. хокима столицы Джахонгир Артыкходжаев.

Предприятие является единственным в Узбекистане производителем крахмального порошка, патоки, мальтозы и мальтодекстрина. В производстве используются местные зерна кукурузы.

Общая стоимость проекта — 4,6 млн долларов США, из них 2 млн долларов, выделенные из льготной кредитной линии Международного банка реконструкции и развития, были направлены на закупку китайского оборудования, остальная сумма — собственные средства компании.

Мощность завода составляет 19,2 тысячи тонн сырого крахмального порошка, патоки, мальтозы и мальтодекстрина (сырье, используемое для производства кондитерских изделий) на сумму 9,6 млн долларов в год (80 тонн в день).

Кроме основной продукции, завод производит корм для животноводства (кукурузную шелуху), комбикорм и биодобавки для птицеводства и рыбоводства, а также вторичное сырье для масложиркомбинатов.