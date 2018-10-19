«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты пирогов, которые можно испечь в эти прохладные дни.

Пирог с курицей и баклажанами

При желании удивить семью и друзей можно испечь пирог с курицей и баклажанами. Он получается необычным, сытным и вкусным, с ароматной сочной начинкой. Заливка из сыра, йогурта и яиц станет румяной корочкой, и добавки наверняка попросят все, даже самые капризные гурманы.

Пирог «Подсолнух»





Такой пирог можно подать даже на праздник — он выглядит очень эффектно. Однако отличается от другой выпечки он не только внешним видом, у этого пирога есть свой секрет. В нем две начинки: в серединке подсолнуха — мясная, а в лепестках — сырная. Чтобы пирог стал еще красивее, его можно посыпать кунжутом.

Заливной пирог





Заливной пирог с луком и яйцами — отличная альтернатива пирожкам. Чтобы не тратить время на замешивание и расстойку теста и формовку пирожков, надо приготовить заливное тесто на кефире. Оно получается очень мягким и нежным, а благодаря луку яичная начинка станет ароматной и сочной.

Мясной пирог





Если в холодильнике остался кефир, то на нем можно замесить тесто для вкуснейшего мясного пирога. Много начинки, тонкое хрустящее тесто — вся семья обязательно попросит добавки. Если подать к такому пирогу чашку бульона, получится сытный полноценный ужин.

Пирог «Хризантема»





Холодный вечер — отличное время для кусочка пирога с румяной корочкой. Ароматы выпечки сразу делают дом уютнее, а если это пирог «Хризантема», то даже самый пасмурный день станет праздником. Красивый вкусный пирог с сырно-мясной начинкой можно подать к ужину — дополните его любым овощным салатом и наслаждайтесь.

Пирог со сливами





Пока сезон слив не кончился, нужно успеть приготовить заварной пирог с этими кисло-сладкими фруктами. С его выпечкой справятся даже начинающие кулинары, а вкус приятно удивит. Сладость заварного крема выгодно оттеняет кислинку слив, а его нежность контрастирует с рассыпчатым тестом.

Шоколадный пирог с творожными шариками





Сладкий пирог с сюрпризом — что может быть лучше для завершения вкусного ужина? С первого взгляда это обыкновенный шоколадный кекс, но стоит его разрезать, и покажутся красивые белые шарики из творога. Воздушное тесто с насыщенным шоколадным вкусом, необычная текстура шариков с легким кокосовым ароматом — такой пирог понравится даже тем, кто не любит творог.

Бананово-шоколадный пирог





На разрезе этот пирог напоминает «Зебру» — он такой же слоистый. Сочетание душистых бананов, темного шоколада, хрустящих орешков и карамели оказалось очень выигрышным, и этот пирог смело можно назвать одним из самых вкусных.

Творожный пирог с маком

Даже дети, которые не едят творог, с удовольствием полакомятся кусочком такого пирога. Он необычный, с интересной текстурой, аппетитный и красивый. У него тонкое тесто и много творожно-маковой начинки — пусть это и не самое популярное сочетание, но очень хорошее, как оказалось. По вкусу пирог немного напоминает чизкейк, а приготовить его сможет даже начинающий кулинар.

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