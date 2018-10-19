Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин дали старт проекту первой атомной электростанции в Узбекистане, нажав символическую кнопку 19 октября.





В церемонии запуска строительства на одной из приоритетных площадок будущей АЭС в Джизакской области приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«В соответствии с вашим поручением, уважаемый Шавкат Миромонович, было выделено несколько площадок для изучения сейсмологии, геологии и экономической целесообразности. Сейчас мы находимся на одной из них и готовы приступить к изыскательским работам», — сказал Алишер Султанов.

«Мы готовы вместе с нашими узбекскими друзьями приступить к изыскательским работам, выбору площадки. Главный критерий здесь — безопасность и полное соответствие всем международным нормам и правилам МАГАТЭ», — отметил Алексей Лихачев.

Потенциальной площадкой для строительства АЭС первоначально выбрана местность возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей, однако площадка заменена на местность рядом с озером Айдаркуль на границе Джизакской и Навоийской областей.

Соглашение между правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции утвердил президент Шавкат Мирзиёев 13 октября.





Документ был подписан 7 сентября в Москве. Соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию и строительству АЭС в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

Как ожидается, строительство АЭС завершится до 2028 года. Планируется, что в результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.