Строительство «Росатомом» первой атомной электростанции в Узбекистане — это не просто строительство крупного промышленного объекта, заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым президент России Владимир Путин. «Речь идет о создании новой отрасли в Узбекистане, новой отрасли экономики», — отметил он. Главы государств в пятницу дадут старт реализации проекта.

По словам российского лидера, АЭС на базе энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт позволит производить недорогую и чистую электроэнергию, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и другим потребителям Центральной Азии.

«Это будет способствовать энергетической стабильности не только Узбекистана, но и всего региона», — уверен Владимир Путин.

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере энергетики, президент России отметил, что компания «Силовые машины» помогает модернизировать Фархадскую гидроэлектростанцию в Сырдарьинской области Узбекистана, а также Чарвакскую ГЭС.

Узбекским партнерам переданы конкретные предложения по формированию Среднеазиатского энергетического кольца, которое объединило бы энергосистемы государств региона, уточнил Владимир Путин.

Он сообщил, что объем накопленных российский инвестиций в Узбекистане приблизился к 9 млрд долларов, а товарооборот за январь-июль вырос на треть и к концу этого года, как ожидается, составит 6 млрд долларов.

«Но я считаю, что это только начало. Условия, которые президентом Мирзиёевым создаются для работы российских экономических операторов, дают основания полагать, что это тоже только первые шаги к совместной работе», — отметил президент России.

Владимир Путин рассказал, что идея первого Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Ташкенте, принадлежит Шавкату Мирзиёеву. Он предположил, что форум регионов может стать ежегодным.

В заключении президент России поблагодарил главу Узбекистана за радушный прием и результативные переговоры.

«Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю, но хочу вас заверить, что мы будем исполнять все, о чем мы договорились», — подчеркнул он.

Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекистанцев радуют огромные достижения России, «которые стали возможны благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике Владимира Владимировича Путина».